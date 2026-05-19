放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが19日、Xを更新。「ナフサショック」を痛烈に風刺した。現在、米国とイランの緊張関係により、石油由来の原料「ナフサ」不足が叫ばれている。一部スナック菓子はパッケージをモノクロ仕様にするなどの対応に迫られている。デーブはそんな状況を前提に「【速報】ナフサ不足の影響で、テレビも白黒で放送へ」と痛烈に風刺した。このポストに対し「そんな事態に目を白黒させている