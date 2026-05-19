在宅勤務は通勤の手間、時間が省けるなどメリットも多いが、パートナーに隠れて“小芝居”を打つとなれば話は別だ。ガールズちゃんねるに5月中旬、「旦那が在宅してるのに会社に行っていた風を装って帰ってくる」というトピックが立ち、奇妙な夫の行動に注目が集まった。トピ主は共働きで子無しの女性。ネットで電気の使用量明細を確認したところ、いるはずのない日中に大量の電気が使われており、リビングに在宅用パソコンが置い