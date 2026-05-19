ペトコ・パークに「ココイチ」が登場【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でパドレスと対戦した。大谷翔平投手が「1番・指名打者」、山本由伸投手が先発する注目の一戦だが、ファンの視線はバックネットにも向けられ、中継映像が話題となっている。バックネットのフェンスに掲示されているのは「ココイチ」の愛称でお馴染みの、株式会社壱番屋の看板広告。映像