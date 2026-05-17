女優高畑淳子（71）の長男で、俳優の高畑裕太（32）の出した声明が賛否を呼んでいる。高畑は16日更新のSNSで《約9年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にしてこなかった経緯、そして現在の自分の考えを、自らの言葉で整理し、公表する》などとし、2016年8月23日に強姦致傷容疑で逮捕、その後不起訴処分となった件を振り返った。【写真】高畑裕太“緊急声明”で蒸し返された千眼美子（清水富美加）との「