アメリカ西部コロラド州で、ハンタウイルスに感染した成人1人が死亡しました。クルーズ船の集団感染とは関係ないということです。コロラド州の地元保健当局は18日、ハンタウイルスに感染した成人1人が死亡したと発表しました。当局によりますと、感染源はネズミなどげっ歯類への接触とみられていて、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船「MVホンディウス号」の事案とは無関係だとしています。コロラド州では例年、春から