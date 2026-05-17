国内の映画やドラマに出演する傍ら、近年は海外作品にも果敢に挑戦している俳優・西島秀俊（55）。2025年に配信されたドラマ『人間標本』（Prime Video）では、自身の息子を含む6人の少年たちに手をかける難役を演じたことも話題になった。作品でも父親役を演じるように、私生活でも2児の父である西島。2014年に16歳年下の一般女性・A子さんと結婚し、2016年に長男、2018年に次男が誕生 。結婚当時は、西島が結婚相手に求めた