【モデルプレス＝2026/05/18】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが5月17日、自身のInstagramを更新。メガネを外してステージに立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「破壊力すごい」トレードマークのメガネ外した姿◆SUZUKA、メガネ無しのステージショットSUZUKAは、「My glasses...Fly High」（メガネ…高く飛べ）とつづり、ライブパフォーマンス時