コロコロチキチキペッパーズのナダル（４１）が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「アメトーーク」の「意外と４０歳いってる芸人」について一部Ｘで反論が上がっていることに「マジわからん」などキレた。このＹｏｕＴｕｂｅは１４日に放送された「アメトーーク」についてトーク。「意外と４０歳いってる芸人」が集合し、その中の１人がナダルだった。他にはパンサー向井、見取り図リリー、ハライチ、相席スタート山