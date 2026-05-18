『死霊のはらわた』シリーズや『スパイダーマン』シリーズのサム・ライミが、1978年に製作されたサスペンス・ホラー映画『マジック』のリメイク企画にて監督を務めることが分かった。米が報じている。 自身もマジシャンの顔を持つウィリアム・ゴールドマンの小説を翻案した『マジック』はマジシャンと腹話術人形の奇妙な関係を通して、人間の愛や欲望、狂気を描く異色のホラー作品。『羊た