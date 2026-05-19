内閣府が発表した2026年1月から3月までのGDP＝国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で、前期比プラス0.5％だった。これが1年間続いた場合の年率換算では、プラス2．1％で、2四半期連続のプラス成長となった。