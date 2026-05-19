ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用したとして有罪判決を受けた元カープの羽月被告の事件を受け、複数の選手に尿検査が実施されていたことが分かりました。羽月隆太郎被告は去年12月、当時の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。羽月被告は裁判で、「周囲に吸っているカープ選手がいた」と話していましたが、捜査関係者による