元ＳＭＡＰで歌手、俳優の香取慎吾が１７日放送のＡＢＥＭＡバラエティー「ななにー地下ＡＢＥＭＡ」＃１１８（午後８時）に出演し、２０代で買った“驚きの高額商品”を明かした。この日は新企画「転職して人生激変！？年収ＨＩＧＨ＆ＬＯＷ」と題し、転職によって人生を変えた５人のゲストが登場。白熱のトークを繰り広げた。番組前半には、メガバンクの銀行員から結婚相談所へ転職し、年収が大激変を遂げた女性が登場。