俳優の福井裕子さんが5日、食道がんのため死去した。75歳だった。19日、所属する円企画が発表した。【写真】福井裕子さんのプロフィールサイトでは「弊社所属俳優福井裕子儀 かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日享年七十五歳食道癌のため逝去致しました」と発表。「ここに生前のご厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げます 尚葬儀におきましては故人の遺志により近親者のみの家族葬にて滞りなく執り行い