5月17日、杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が、札幌でおこなわれたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。ランウェイを歩いたが、希空の独特な衣装がSNSをざわつかせている。同イベントは、北海道最大級のファッション＆カルチャーイベントで、モデルやアーティスト、お笑い芸人ら約140人が集結した。「トレンドの春夏ファッションに身を包んだモデルやインフルエンサ