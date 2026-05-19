世界一指揮官も取り扱い注意か…。ドジャースが金銭トレードで獲得したエリック・ラウアー投手（３０）について不穏な情報が駆け巡っている。チームでは先発投手のグラスノーに続き、ようやく復帰したスネルもわずか１試合で負傷者リスト入り。救援陣でもドライヤーが戦列を離れ、球団は緊急補強に動いた。そこで白羽の矢を立てたのがブルージェイズに在籍していた左腕のラウアーだった。２０１６年のＭＬＢドラフト１巡目（全