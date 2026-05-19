無免許で車を運転し、高速道路で事故を起こしたにもかかわらず、そのまま逃げたとしてイラン国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】無免許で車を運転 高速道路でトラックに追突し逃げた疑い イラン国籍の男(41)を逮捕 警察の調べに「黙秘します」 逮捕されたのは、イラン国籍で名古屋市北区に住む無職のサマル・アリ容疑者（41）です。 警察によりますと、アリ容疑者は去年10月、無免許で車を運転し愛知県小牧市の名古屋高