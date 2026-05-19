自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度について、京都府警は１８日、府内では４月１日の制度開始から１か月間の交付件数が１５８件に上ったと発表しました。 【グラフで見る】全国ではどの違反行為が多く取り締まられた?「自転車青切符」交付の内訳 最も多くなったのは「一時不停止」で約７割にあたる１１１件に上っていて、交通ルールの周知を進めたいとしています。 青切符とは？対象となる違反行為は『ながら