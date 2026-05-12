自分の体重を分かっていない大型犬の姿が反響「メチャ重量級」わんちゃんホンポ

自分の体重を分かっていない大型犬の姿が反響「メチャ重量級」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 自分の体重を分かっていない大型犬の姿が、TikTokで反響を呼んでいる
  • 23キロの体重を抱えながらも、しっかりと抱えられて満足そうな顔をしている
  • 「可愛すぎる」「毎日筋トレだね(笑)」などのコメントが寄せられた
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