【ヤンゴン共同】世界食糧計画（WFP）は18日、中東危機によりミャンマーで食料や燃料の価格が高騰し、新たに数百万人が飢餓に直面していると発表した。多くが国軍と抵抗勢力による内戦が続く地域の住民だとし「人道問題は内戦などの国内的要因だけに左右されるものではなくなった」と指摘した。WFPによると、ミャンマーでは米国によるイラン攻撃が始まった2月下旬以降、燃料価格が3倍まで高騰。米や食用油などの価格も急騰して