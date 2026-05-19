栃木県で起きた強盗殺人事件の逮捕者は、6人となりました。新横浜にあるビジネスホテルで生後7か月の娘といた25歳の女と、海外に逃亡しようとして羽田空港にいた28歳の男。2人は夫婦で、実行役の少年らに犯行の指示をしていたとみられています。■逮捕の流れを時系列で整理発生から数日で大きく事態が動いた今回の事件。これまでの逮捕の流れを時系列で整理します。“実行役”として逮捕されている高校生の少年4人。まず、事件当日