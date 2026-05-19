タレントのヒロミが１９日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。東京・八王子市内の住宅地にクマが出没したことについて言及した。全国でクマ出没がニュースとなる中、４月２９日には東京都八王子市の住宅街にもクマが姿を見せた。ＪＲ八王子駅から約６キロの場所で、近隣には小学校があり、住民に大きな衝撃を与えた。ヒロミは「僕、この八王子に出たところが、何と私の地元だったっていう」と明かしてスタジオを驚か