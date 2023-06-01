エボラウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）【ナイロビ、ワシントン共同】アフリカ連合（AU）の疾病対策センター（CDC）のカセヤ事務局長は18日、アフリカのコンゴ（旧ザイール）東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱に感染したとみられる死者が100人を超えたと明らかにした。「ワクチンや医薬品がない」として国際社会に支援を求めた。英BBC放送が伝えた。疑い例を含む感染者数は、イトゥリ州を中心とするコ