大阪王将は5月20日、「ラムトンジンギス飯」(定番盛1,180円)を全国の餃子専門店「大阪王将」店舗で発売する。「ラムトンジンギス飯」(定番盛1,180円、モリ盛1,680円、肉だけ盛790円)昨年末に限定発売した旨辛スタミナメニュー「ラムトン ジンギスカン」シリーズは、ラム肉・豚肉・野菜を香ばしく炒めた商品として好評を博した。販売期間中には、ご飯と一緒に注文する人も多く、「丼メニューとして食べたい!」といった要望が多数寄