【「ニコニコプレミアム」「有料ニコニコチャンネル」料金改定】 8月1日～ ※Apple Account/Google Play定期購入でのプレミアム料金は変更なし ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコ」における「ニコニコプレミアム」「有料ニコニコチャンネル」の料金を8月1日より改定する。 今回の価格改定の事由についてドワンゴは、「サービス提供に必要なシステム・