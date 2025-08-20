8月20日は「蚊の日（世界蚊の日）」です。英国の細菌学者であるロナルド・ロスが1887年8月20日、ハマダラカの体内からマラリアの原虫を発見したことに由来するとされています。夏に蚊に刺されて困る人は多いのではないでしょうか。厚生労働省が蚊の危険性について、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。厚労省は「蚊は世界で最も危険な生き物の一つです」とXに投稿。また、公式サイトでは主に次のような病気を媒介