「年を重ねても、生き続けて永遠のアイドルでいてほしかった。歌、ドラマ、映画で、あれほど活躍したアイドルはもう、出てこないんじゃないかなと思います」──昨年12月に天国へと旅立った中山美穂さん。今年3月末でオフィシャルファンクラブの運営が終了し、8月末でオフィシャルストアの運用も終了することが公式ホームページで発表された。【秘蔵写真】交際中だったベーシストの永田雄樹氏に抱きつく中山美穂さん。当時の写真集