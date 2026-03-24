3月23日、2024年12月に急死した中山美穂さん（享年54）のオフィシャルサイトが更新され、3月末での閉鎖が発表された。《2024年12月20日（金）にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます》4月1日にはアクセス自体ができなくなるともされており、今後は閲覧不能となる。「中山さ