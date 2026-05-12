シンガー・ソングライターの岡本真夜が12日までに、自身のインスタグラムを更新。中山美穂さんが縁でつながったという俳優を明かした。【写真】「時々、電話したり…」中山美穂さんが縁でつながった俳優との2ショットを公開した岡本真夜岡本は「昨日は中山忍さんがライブを見にきてくださいました」と報告。「忍さんとは時々電話したり、ご飯をご一緒させていただいたりしてます」とつづった。続けて「美穂さんが繋いでくだ