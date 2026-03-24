2024年12月6日に死去した女優・歌手の中山美穂の公式ホームページが今年3月末日をもって閉鎖されることが発表された。 中山のホームページは最新情報やプロフィルのほか、有料のファンクラブに加入すると中山による日記や写真、デジタルカレンダーなどが閲覧できた。だが、中山の死後は更新がほぼ停止、新規会員も募集を停止していた。なお、サイトの閉鎖については2024年12月20日時点で予告が行わ