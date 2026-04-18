【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】故・中山美穂さんの遺産めぐる「相続トラブル」報道の実相…ひとり息子の相続放棄で、確執の実母に権利移行か2024年12月に54歳の若さで亡くなった中山美穂さんの遺産を、ひとり息子が放棄したと報じられ大きな話題となっている。中山さんの遺産はアイドルの頃からの楽曲印税や著作権、不動産や有価証券などを合わせると20億円を超えるのではないかと報道された。離婚した作家でミュージ