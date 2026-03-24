2024年12月6日、54歳の若さで急逝した女優で歌手の中山美穂さん。「ミポリン」の愛称で多くの人に愛された中山さんの公式サイトが、ネット上から姿を消す日が迫っている。【写真】18歳とは思えない魅力、アイドルの頂点へ駆け上がった中山美穂さん中山美穂オフィシャルサイト閉鎖の発表中山美穂オフィシャルサイトは3月23日、「【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内」と題した告知を掲載。「2024年12月20日（金）に