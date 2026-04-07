故・中山美穂さんの遺産をめぐり、パリ在住の長男が相続を放棄と一部で報じられ、注目されている。2024年12月に54歳で急逝した中山さんの遺産はアイドル時代のヒット曲の印税や著作権、不動産など総額約20億円規模とされるが、長男が相続放棄すれば、次順位の法定相続人として実母に権利が移る可能性があるという。【もっと読む】急死の中山美穂さん“育ての親”が今朝明かしたデビュー秘話…「両親に立派な家を建ててあげたい！