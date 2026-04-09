女優・歌手の中山美穂さんの遺産相続をめぐる報道が注目を集めている。一部報道では、相続人による相続放棄や遺産の承継先について様々な見方が示されているが、現時点では確定的な情報ではなく、今後の動向を見守る必要がある。 それでもこの話題が広く関心を集めるのは、「相続は一部の富裕層だけの問題ではない」と多くの人が感じ始めているからだ。 日本の相続税は、基礎控除（3,000万円＋600万円×法定相続人）を超えた部