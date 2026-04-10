4月9日に開かれた参議院財政金融委員会。参政党の塩入清香議員が相続税の問題を取り上げる中で、故・中山美穂さんの息子が約20億円の遺産相続を放棄したという報道について触れた。【写真】“約20億円”遺産の行方は…中山美穂さんと妹・忍のツーショットひろゆきは「頭が悪い」と一刀両断中山さんは2024年12月、54歳で急逝。遺産はアイドル時代の曲の印税や著作権、不動産などをあわせて総額20億円ほどになると噂されている。