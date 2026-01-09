定期的に美容にお金がかかる分、女性のほうが男性より経済的負担が大きいと思われがちですが、逆に男性だからこそお金がかかることも少なからずあるでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「『男性も結構お金がかかるんだ！』と女性が妙に納得した瞬間」をご紹介します。【１】意外に女性より頻度の高い散髪「ウチの彼氏は月１」（２０代女性）など、男性はこまめに散髪するものと考える女性も