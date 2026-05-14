14日午前、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入る強盗傷害事件があり、3人がケガをして病院に搬送されましたが、住人の69歳の女性が死亡しました。警察は現場近くにいた16歳の少年1人の身柄を確保し、ほかに逃走したとみられる人物の行方を追っています。