2026年5月13日放送の「あさイチ」（NHK）は、「老害」を特集したが、前日に55歳の誕生日を迎えたという大久保佳代子さんが、若さと老いの間で揺れる心を語った。昭和は古いのはわかっているが、そう言われるのは嫌だという。「いろいろ聞きたいんですよ」自分が老害かもと気にしている人は手を挙げて、と声を掛けられると、大久保さんは遠慮しがちに手を挙げた。大久保さんは直近の例として「若いスタッフに最近の恋愛事情を聞きが