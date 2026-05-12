記事ポイント全長29.5mmで業界最短クラスを実現したCAT6A対応RJ45コネクタが登場AWG22太径ケーブルに対応しながら従来比約40%の短縮を達成2026年5月14日からMEX金沢ほか3展示会で順次初披露 リンスコネクトが、ドイツの産業用Ethernetメーカー METZ CONNECT社の開発したCAT6A「ウルトラショート RJ45コネクタ」を2026年5月27日より発売します。全長29.5mmという業界最短クラスのコンパクト設計で、これまで奥行きの問題で設置