易経の言葉は無数の解釈ができる 正解を示さないという正確性 多くの書物は、読む人に明確な答えを示そうとします。「こうすればよい」「これは正しい」と結論を与えることで、抱えている不安や迷いを減らそうとするのです。しかし易経は、あえてその道を選びませんでした。 卦や示される言葉は、具体的な行動をそのまま指示するものではありません。いまの流れがどのような状態にあり、どこに注意を向けるべきかを示す