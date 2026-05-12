溶岩、火山灰…… バリエーション豊富な「噴火のデパート」 富士山の噴火現象は予測しづらい 一般的な火山は、噴火の際に溶岩が多く流れる、あるいは火山灰が大量に降るなど、噴火の特徴がある程度決まっていることが多くあります。ところが富士山では、過去の噴火のたびに異なる現象が起きてきました。溶岩流、火砕流、火山灰、噴石など、噴火の様式が非常に多彩であることから、富士山は「噴火のデパー