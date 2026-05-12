“夢をカタチに”香港ディズニーランド・リゾートで叶える特別体験

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

株式会社近畿日本ツーリストブループラネット（本社：東京都江東区、社長：栗山 千三、以下 近畿日本ツーリスト）は、香港ディズニーランド直営ホテル「ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ」で体験できる宿泊者限定ホテルアクティビティ「エクスプローラーズ・ジャングル・アドベンチャー」を当社限定で貸切りいたします。

■宿泊者限定ホテルアクティビティ 「エクスプローラーズ・ジャングル・アドベンチャー」

「ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ」で開催されている人気のホテルアクティビティを9月の毎週土・日曜日に当社貸切枠をご用意した特別プログラムです。各日40名様限定、限られた日程でのみ体験いただけます。参加者は自分だけの探検カチューシャを手作りして“探検家”としてホテル敷地内に隠された宝物探し。フィナーレには、探検コスチュームのディズニー・フレンドが登場し、宝探しの成果を一緒にお祝い。記念写真のお時間もございます。現地日本語係員もサポートするので安心です。

【プログラム概要】

・実施期間：2026年9月毎週土曜・日曜日 9:30～11:00

・定 員：各日先着40名

・参加条件：近畿日本ツーリスト・香港ディズニーランド商品（直営ホテル滞在1泊以上）にご予約済で上記期間に滞在中のお客さま限定の特典（追加料金不要）

・申込み方法：キャンペーンコード「HKDL2026EJA」をツアーご予約時にお申し出ください。

■新登場！あなただけの夢をカタチに！「セミオーダー・パッケージ」発売開始

香港ディズニーランドの楽しみ方は人それぞれ。当商品では、お客さまのご希望のお声にお応えして自由度の高いセミオーダー・パッケージを新たに展開いたします。パーク・チケット、ディズニー・プレミア・アクセス各種、レストラン利用などをお好みに応じて組み合わせることができ、自分だけの旅行プランを簡単に作成可能です。個別手配の煩わしさなく、自分だけの最適なプランを実現できます。リピーターの方にもおすすめです。

【商品概要】

・出発期間：2026年6月1日～10月31日

・出発地：羽田、成田、関西、名古屋、福岡（1名様からお申込みいただけます）

・利用ホテル：ディズニー・ハリウッドホテル

ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ

香港ディズニーランド・ホテル

・利用航空会社：キャセイパシフィック航空

・内容：ドリームスタート・プラン（航空券、香港ディズニーランド直営ホテル、往復空港送迎）に

お客さまの『お気に入り』で作るマイドリーム・セレクト（A）～（F）の一つを組み合わせた

セミオーダー・パッケージ。

※〇は含まれているもの、-は含まれていないものとなります。

※上記のご利用日はお好きなお日にちをお選びいただけます。（2デー・パーク・チケットは、滞在中、お好きな日にご利用いただけます。お客さまご自身での来園予約は必要ございません。）

※ドリームスタート・プランのみでもお申込み可能です。

■新登場！「ピクサー・マジック・パスポート」

「ピクサー・サマー・フェス」が2026年6月12日から8月31日まで開催されます。ピクサーの仲間たちと水を浴びて盛り上がるパレード「ピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！」やナイトタイム・スペクタキュラー「モーメンタス」の直前に上演される、最新の「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」は必見です。

当社の香港ディズニーランド商品にお申込みのお客さまには「ピクサー・マジック・パスポート」をご用意。滞在中の想い出に残る体験をお届けいたします。

◆対象出発日：2026年6月11日～2026年10月31日

◆対象商品：近畿日本ツーリスト 香港ディズニーランドツアー全商品

※お1人様１つ、現地にてお渡しいたします。（幼児除く）

上記商品の詳細・お申込みは、近畿日本ツーリスト公式サイト「香港ディズニーランド・リゾートの旅」特集ページをご確認ください。

近畿日本ツーリスト公式サイト「香港ディズニーランド・リゾートの旅」

詳細はこちら(https://www.knt.co.jp/holiday/sp/disney/hongkong.html/?utm_source=hdpress&utm_medium=referral&utm_campaign=hkdisney20260512)

＜お申し込みは下記でもお受けしております＞

・オンライン相談（旅のアバターコンシェルジュ）： https://www.knt.co.jp/ec/avatar/

・新規予約専用ダイヤル ： https://www.knt.co.jp/tel/

・全国の近畿日本ツーリスト販売店舗・代理店： https://tempo.knt.co.jp/?_ga=2.7740470.567839108.1693543420-1574279784.1684399339

当社では本取組みをきっかけに、多くのお客さまに近畿日本ツーリストのご旅行をお楽しみいただくことにより、旅を通した豊かな人生の充実をお手伝いしてまいります。

〔（株）近畿日本ツーリストブループラネットは、KNT-CTホールディングス（株）のグループ会社です〕