Poteer、「デジタルな振る舞いアワード」受賞作品を発表。障害のある方の日常行動から生まれたクリエイティブを、企業PRに採用・活用へ

株式会社bajji

株式会社bajji（本社：東京都台東区、代表取締役：小林慎和）が提供するAIクリエイティブプラットフォーム「Poteer（ポティア）」は、デジタルな振る舞い株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：横山真也）と連携して開催したクリエイティブコンテスト「デジタルな振る舞いアワード」において、優秀作品5点と特別選出作品1点を発表します。

本アワードは、障害のある方の日常行動や表現から生まれたクリエイティブを、企業のPR・研修・広告素材として実際に採用し、その対価をクリエイターへ還元する取り組みです。単なる賞金コンテストではなく、日常の行動が企業活動を支えるクリエイティブ資産となる、新しい社会実装モデルの実証を目指します。

「デジタルな振る舞いアワード」とは

本アワードは、生成AIを通じて新しい表現の可能性を探るとともに、障害者クリエイターへの還元を前提とした新しいクリエイティブの在り方を提示するコンテストです。

本アワードでは、Poteerを利用して生成されたクリエイティブ作品を募集しました。

今回、応募作品の中から優秀作品5点と特別選出作品1点を選出しました。選出された作品は、デジタルな振る舞い株式会社が今後展開するAI研修等のプロモーション素材として活用される予定です。

優秀作品

今回の「デジタルな振る舞いアワード」では、応募作品の中から以下の5点を優秀作品として選出しました。

優秀作品1

クリエイター名：userkxdnCWkGさん

作品名：ワニくん

優秀作品2

本作品は、【らくがきの画像】をもとに、Poteerの「イメージ」機能で生成されたクリエイティブです。

クリエイター名：れのさん

作品名：あお

本作品は、【絵の具で描かれた絵】をもとに、Poteerの「イメージ」機能で生成されたクリエイティブです。優秀作品3

クリエイター名：userWl2GpafOさん

作品名：法華経の世界をイメージしました

本作品は、【色鉛筆で描かれた絵】をもとに、Poteerの「イメージ」機能で生成されたクリエイティブです。優秀作品4

クリエイター名：Reon.Thiyoharaさん

作品名：緑葉のボタニカル・フレーム

本作品は、【発声された声】をもとに、Poteerの「こえ」機能で生成されたクリエイティブです。優秀作品5

クリエイター名：user Atrey_17さん

作品名：無譜の中の白い蝶

本作品は、【描かれたイラスト】をもとに、Poteerの「イメージ」機能で生成されたクリエイティブです。

特別選出作品

クリエイター名：Reon.Thiyoharaさん

作品名：色の息づかい

開催概要

本作品は、【まばたき】をもとに、Poteerの「め」機能で生成されたクリエイティブです。

名称：デジタルな振る舞いアワード

主催：デジタルな振る舞い株式会社

協力：株式会社bajji（Poteer）

応募期間：2026年4月1日～4月30日

結果発表：2026年5月15日

賞品：Amazonギフト券 総額10万円分（優秀作品に選ばれたクリエイターへ贈呈）

賞品贈呈対象：障害者手帳による本人確認済みであること

※2026年4月30日までに本人確認を完了

優秀作品の活用：デジタルな振る舞い株式会社が展開するAI研修の広告等において実際に業務利用

参加方法：iOSまたはAndroidアプリから投稿

参加料：無料

優秀作品を企業プロモーション素材として活用

今回のアワードでは、Poteerを通じて生成された優秀作品が、デジタルな振る舞い株式会社のプロモーション素材として実際に活用される予定です。

参加した障害者クリエイターは、Poteerを通じて自身の日常行動や表現をクリエイティブへと変換し、その作品が企業活動で活用される機会を得ます。また、優秀作品に選ばれたクリエイターには、賞品としてAmazonギフト券が贈呈されます。

生成AI時代における新しい価値循環

生成AIの普及により、誰もがコンテンツを生み出せる時代になりました。一方で、その表現のもとになるデータやインスピレーションの価値を、どのように扱い、どのように活用していくかは大きな課題です。

Poteerは、生成AIとクリエイターをつなぎ、障害のある方の日常行動や表現を、企業で活用されるクリエイティブへと変換する仕組みを提供しています。

本アワードは、その仕組みを実際のキャンペーンとして社会に提示する取り組みです。企業のプロモーションや研修に活用されるクリエイティブを、障害のある方の日常行動や表現から生み出すことで、生成AI時代の新しいクリエイティブの在り方を提案します。

デジタルな振る舞い株式会社について

デジタルな振る舞い株式会社は、2023年7月創業。法人向けDX研修・AI研修を中心に事業を展開しています。実践型・体験型の研修スタイルを特徴とし、これまで非エンジニアによって1000件以上のアプリ開発が行われています。

URL：https://digital-furumai.com/

Poteerについて

Poteerは、障害のある方の日常行動（散歩の軌跡、視線の動き、声、描画など）をAIで解析し、企業で実際に使われるデジタルクリエイティブへと変換するプラットフォームです。

これまで仕事として評価されにくかった日常の行動を、生成AIによってデザイン成果物へ変換することで、障害のある方がデザイナーとして働き、企業に直接雇用される新しい働き方を実現します。

生成されたクリエイティブは、企業のプレゼン資料、ESGレポート、Web・SNSコンテンツ、プロダクトデザインなど、さまざまな業務で活用されています。

主な実績：2025年VEVA technology（パリ開催）Japan Pavilion選出。2026年ソーシャルプロダクツ賞を受賞。

Poteerについて

https://corp.bajji.life/poteer

今後の展開

bajjiは、企業やクリエイターと連携しながら、Poteerを活用したキャンペーンやプロジェクトを拡大し、生成AI時代における新しいクリエイティブの在り方を提案していきます。

また、本アワードのような取り組みを活用したプロモーションやPR施策をご検討の企業様からのご相談も受け付けております。

会社概要

株式会社bajji

所在地：東京都台東区柳橋2丁目1番11号

代表者：代表取締役 小林慎和

URL：https://corp.bajji.life/