学校法人北海学園が北海道新聞社、北洋銀行と「ひとづくり」・「まちづくり」推進に向けた連携協定を締結
北海学園大学などを運営する学校法人北海学園（札幌市豊平区、理事長：安酸敏眞）は12月10日、株式会社北海道新聞社（代表取締役社長：堀井友二）および株式会社北洋銀行（頭取：津山博恒）と「ひとづくり」・「まちづくり」推進に向けた連携協定を締結した。
近年では北海道を支える人材の確保が難しく社会問題となり、それに伴って地域社会や経済に深刻な影響を与えている。
こうした課題に対応するために、学校法人北海学園と株式会社北海道新聞社、株式会社北洋銀行はこのたび、連携協定を締結した。これは、三者が連携ならびに協力しながら、それぞれの有する知見および資源を活用して北海道の持続可能な地域社会の実現を目指し、北海道地域の課題に取り組むことを目的としたもの。同協定に基づき、人材育成と地域に根差したキャリア形成支援に取り組むことで、「ひとづくり」および「まちづくり」を通じた地方創生を推進していく。
連携に関する事項は下記の通り。
■連携事項
（1）自治体および事業者等の課題解決に関する取り組み
（2）地域、社会等の中核となる人材の育成に関する取り組み
（3）学びと実践を通じた交流の場の形成とその活用に関する取り組み
（4）その他、協議により必要と認められる「ひとづくり」や「まちづくり」に関する取り組み
（参考）連携協定締結式について
・開催日： 2025年12月10日（水）
・場 所： 北洋大通センター 4階セミナーホール
・出席者： 株式会社北海道新聞社 代表取締役社長 堀井友二氏、学校法人北海学園 理事長 安酸敏眞氏、株式会社 北洋銀行 取締役頭取 津山博恒氏 ほか
▼本件に関する問い合わせ先
北海学園本部事務局経営企画部
住所：〒062-8605 札幌市豊平区旭町4丁目1番40号
TEL：011-841-1161（内線1111）
FAX：011-824-2881
メール：keiei-kikaku@hgu.jp
