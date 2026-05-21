安めぐみ、長女の小学校最後の運動会を報告＆手作り弁当公開
タレントの安めぐみが20日、オフィシャルブログを更新。11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんの“小学校最後の運動会”が行われたことを報告するとともに、家族との穏やかな日常ショットを多数公開し、ファンから反響を呼んでいる。
「色々。」と題してブログを更新した安は、絵文字を交えながら「更新が空いてしまっていました 眠る前に」と切り出し、「５月ですが、ここ数日とっても暑かったですね 暑すぎて ひぇー！でした」とチャーミングにつづった。
続けて「最近の色々」といい、上品な切り絵レースのネイビーワンピースを着た安がブルーのワンピースを着た２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんを抱っこしながら笑顔を見せる親子ショットや、鮮やかなピンク色の花を見つめる次女の後ろ姿、青空と緑が広がる開放的な景色の中、デニムにTシャツ、リュックを背負った長女と次女が並んで歩く後ろ姿とともに、「お天気良い日が続いて、公園やお散歩へあちらこちら」と近況を明かした。
また、「長女の運動会が先日あり、６年生、小学校最後の運動会でした」とも報告。「お疲れ様でした」と長女をねぎらい、唐揚げやブロッコリー、枝豆、フルーツ、おにぎりなどが詰められたボリューム満点で彩り豊かな手作りお弁当の写真も公開。運動会の日を支える母としての一面もうかがわせた。
最後は「では、皆さん今日もお疲れ様でした」とファンへ優しく呼びかけ、ブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「公園でお散歩とてもいいですね」「姉妹チャン達もスッカリ大きく成られまして驚きました」「美味しそうなお弁当」「萌歌ちゃんはお花をじっと見て可愛い」「暑くなってきたので体調に気を付けてお過ごしくださいね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
「色々。」と題してブログを更新した安は、絵文字を交えながら「更新が空いてしまっていました 眠る前に」と切り出し、「５月ですが、ここ数日とっても暑かったですね 暑すぎて ひぇー！でした」とチャーミングにつづった。
また、「長女の運動会が先日あり、６年生、小学校最後の運動会でした」とも報告。「お疲れ様でした」と長女をねぎらい、唐揚げやブロッコリー、枝豆、フルーツ、おにぎりなどが詰められたボリューム満点で彩り豊かな手作りお弁当の写真も公開。運動会の日を支える母としての一面もうかがわせた。
最後は「では、皆さん今日もお疲れ様でした」とファンへ優しく呼びかけ、ブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「公園でお散歩とてもいいですね」「姉妹チャン達もスッカリ大きく成られまして驚きました」「美味しそうなお弁当」「萌歌ちゃんはお花をじっと見て可愛い」「暑くなってきたので体調に気を付けてお過ごしくださいね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。