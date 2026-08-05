Entame Plex

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日本・韓国・中国・タイ、注目のアジアBLドラマがABEMA新登場
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本・韓国・中国・タイの注目のBLドラマを順次無料配信する。タイ作品からは、偽装彼氏から始まる大ヒッ…
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レイザーラモンRG、「カニエ・ウェスト日本にいる説」を徹底調査
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務めるABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング２』#８を８月５…
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優勝賞金5,000万円！BATTLE SUMMIT IIIをABEMA PPVで独占生配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰のMCバトルイベント『BATTLE SUMMIT III 2026 at K-Arena Yokohama』を８月11日（火）18時より…
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男磨きハウス２…漢 a.k.a. GAMI、長州力ら豪華コーチ陣決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本一のメンズコーチとして人気を博すABEMAオリジナルリアリティショー『男磨きハウス２』を８月13日（木…
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手塚治虫の不朽の名作『ブラック・ジャック』がABEMA初配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、手塚治虫による不朽の名作『ブラック・ジャック』シリーズのABEMA初配信を開始するとともに、アニメ「ブラ…
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「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」ABEMAで夏休み無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、８月７日（金）より２週連続でTVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」の無料一挙放送を実施する。 TV…
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平田広明＆KENNが『宇宙兄弟』の名セリフの裏側を熱弁
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて７月31日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#94を生放送。今回は…
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あいのり・桃、結婚７年目でも「恥じらいはあります（当たり前か。笑）」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が５日、オフィシャルブログを更新。夫・しょうくんとの“結婚７年目…
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渡辺満里奈、久々のがっつりショート披露、ファンから反響大
タレントの渡辺満里奈が５日、オフィシャルブログを更新。久しぶりに髪を大胆に短くカットした新ヘアスタイルを公開し、ファンから反響が寄せられてい…
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小原正子、11歳長男のチャレンジ精神に驚き…沖縄名物ヤギ汁挑戦
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が６日までにオフィシャルブログを更新。沖縄滞在中に家族で訪れた食堂で、11歳の長男・誠希千（せいきち）く…
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初音ミク「マジカルミライ 2026」in TOKYOをABEMA PPVで配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『初音ミク「マジカルミライ 2026」in TOKYO』の模様を８月30日（日）16時30分より配信…
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ゆきむら。によるワンマンライブをABEMA PPVにて独占放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気歌い手アーティスト・ゆきむら。が2025年２月に東京ガーデンシアターで開催したワンマンライブ『ゆき…
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バカンスの法則、第６話から恋愛リアリティーショー編に突入！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、主演を橋本環奈が務め、韓国の俳優チェ・ジョンヒョプが共演、さらに漫画家の東村アキコが自身初となる連…
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研ナオコ、朝ドラ「風、薫る」“真風”イメージの植物公開
現在放送中のNHK連続テレビ小説（朝ドラ）「風、薫る」（総合、月〜土曜午前８時ほか）に出演中の歌手でタレントの研ナオコが４日、オフィシャルブロ…
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藤原竜也が“山”と聞いて思い出す少年時代、そして話題の映画とは？
Sky株式会社は、藤原竜也が出演するクライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の新テレビCM「チームの変革」篇を８月９日（日）より全…
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加藤夏希、夫との衝撃の馴れ初め告白「ドラゴンクエストXの…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演するABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の…
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鈴木福、JO１河野純喜が推す『シャッフルアイランド』美人メンバーは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season７』第５話を８月４日（火）夜９時より無…
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のん、自主レーベルKAIWA(RE)CORD発足９周年報告＆ファンへ感謝
俳優・アーティストののんが３日、オフィシャルブログを更新。自身が主宰する自主音楽レーベル「KAIWA(RE)CORD」が発足９周年を迎えたことを報告する…
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渡辺美奈代、福岡ファンミ後の夫婦＆空港で家族４人の笑顔ショット
歌手でタレントの渡辺美奈代が４日までにオフィシャルブログを更新。福岡で開催したファンミーティングを終え、夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌…
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あいのり・桃、新居の玄関問題告白「影がやだ！！！笑」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が４日までにオフィシャルブログを更新。約２年かけて建てた注文住宅…