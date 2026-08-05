Entame Plex

渡辺満里奈、久々のがっつりショート披露、ファンから反響大

タレントの渡辺満里奈が５日、オフィシャルブログを更新。久しぶりに髪を大胆に短くカットした新ヘアスタイルを公開し、ファンから反響が寄せられてい…