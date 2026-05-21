20日のパドレス戦で見せた激走にロバーツ監督が言及

必死のプレーは指揮官の脳裏にしっかりと刻まれたようだ。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は20日（日本時間21日）、パドレス戦前の取材で大谷翔平投手に異例の“リクエスト”。前日19日（同20日）の同戦で二塁打を放った際、ヘルメットを脱ぎ捨てて激走したシーンを振り返った。

前日のパドレス戦、大谷は同点で迎えた8回の第4打席で右翼へ二塁打を放った。単打で終わってもおかしくない打球だったが、相手守備陣のわずかな隙をつき、一気に二塁を陥れた。勝ち越しのホームは踏めなかったが、勝利への執念を感じるプレーは9回の得点を呼び込み、日米ファンの間でも話題となった。

ヘルメットが飛ぶほどの激走を見せた大谷に、ロバーツ監督は「大好きだ」と惚れ惚れしている様子。「今夜も3回くらい見られればと、私は思っている。彼は素晴らしい髪をしてるから」と、2試合続けての“ヘルメット投げ捨て”を期待した。

この日、大谷は4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来となる投打同時出場。不振に苦しんでいた打撃が復調の兆しを見せているだけに、リアル二刀流での活躍に期待がかかる。（Full-Count編集部）