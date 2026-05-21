ディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の第7話ゲストとして、堀内健（ネプチューン）と丸山智己が出演する。

参考：瀧内公美はなぜ重宝される？ 『LOVED ONE』で発揮するシリアスな空気を和らげる芝居の妙

完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマ。

5月27日放送の第7話で描かれるのは、放送20周年を迎えた人気バラエティー番組の祝賀会で起きた悲劇。その華やかな夜、番組MCを務める人気タレント・天城耕一が会場で転落死を遂げる。

2004年放送の『ワンダフルライフ』以来、実に約22年ぶりのフジテレビ連続ドラマ出演となる堀内が演じるのは、被害者となる天城。彼と共に長年番組を支えてきた演出家・武藤和彦を丸山が演じる。なお、堀内と丸山は、本作が初共演となる。

現場へ駆け付けたMEJの真澄と麻帆が目にしたのは、高所からの転落とは思えないほど外傷が少なく、出血もほとんどない異様な状態の遺体だった。翌日の解剖で真澄（）は、「まるで体の内部だけが転落しているかのよう」と、さらなる謎を口にする。表面の傷が極端に少ない一方で、体内には不可解な線状痕や古い骨折の痕が残されていた。そんな中、警察上層部が事件を「自殺」として早期解決を図ろうとしているという知らせがMEJに飛び込む。前回の事件に続き、再び行く手を阻む巨大な圧力に、MEJメンバーたちは疑念を募らせていく。芸能界の裏側で起きた、不自然な死。“内部だけの転落死”という不可解な事件は、どのようにして起きたのか。さらに物語は、法医学の枠を超え、新たな局面を迎える。第6話でサプライズ出演を果たした笠松将演じる検事・太田が再び登場。前回の事件で暗躍した彼が、今回も不穏な動きを見せ始める。MEJの前に立ちはだかるキーマンとして、国家権力の側に立つ太田の真の目的とは。

■堀内健（天城耕一役）コメント・本作のオファーを受けて台本を読ませていただき、テレビ業界の華やかな面と残酷な面がとてもリアルに描かれているなと思いました。僕は人気番組のMC・天城という役なのですが、最初は今の自分の仕事に近いと感じたものの、人間性の部分はまるで重なりませんでした(いや、気付いてないだけで重なる部分もあるかもしれない…)。天城と丸山（智己）さん演じる演出家・武藤の関係はとても複雑で難しいです。同じ方向を向いているはずなのに、なぜかすれ違ってしまう。見終わった後、人によって感想が真っ二つに割れるような気がします。この素晴らしい物語を壊さないよう、とにかく監督さんのアドバイスに忠実にお芝居をしようと心掛けました。

・撮影に参加してみて監督さんは僕の“ジャングルパニック”というギャグが好きと言った後に、僕の役、天城の演じ方を細かく教えてくれました。スタッフの皆さんは、シリアスな場面が多いドラマとは思えないほど明るく楽しそうに仕事をされているスペシャリストぞろいでした。ディーン（・フジオカ）さんは近くで見ると本当に目がキレイで穏やかで、現場の雰囲気そのものでした。瀧内（公美）さんは空き時間にずっと“はっぱ隊”を踊ってくれました（笑）。山口（紗弥加）さんは、何に対しても笑い転げていて、まるで女子高生のようでした。丸山さんはずっとストⅡの昇龍拳をやっていたけれど、カチンコが鳴ると武藤そのものでした。もっと現場にいたかったと思っていたら、先日『ネプリーグ』収録の際にスタジオが近くて、すぐ皆さんに会えました♡

・視聴者へメッセージ縦の糸、横の糸あるけれど、絡まった糸をほぐしてもらえる、そんなドラマです。ぜひ、ご覧ください！

■丸山智己（武藤和彦役）コメント・本作のオファーを受けて法医学という視点から事件を描く、ドラマとしての新しい試みにお声がけをいただき率直にうれしかったです。ご遺体が語る真実から人の心を読み解くという物語は、台本を読んでいても展開が予測できず、ワクワクしたのと同時に難易度の高さや、やりがいも強く感じました。信頼できるチームの皆さんとどのようにこの物語を紡いでいけるのか、とても楽しみでした。

・撮影に参加してみて（台本に）描かれていない部分をどう膨らませて役に説得力を持たせるか、現場でディスカッションを重ねながら作れたおかげで、毎シーン楽しみながら演じることができました。堀内（健）さんとは初めましてでしたが、とても新鮮でした。毎回楽しくおしゃべりをさせていただいたおかげで、二人の関係性にも自然と厚みが生まれたのではないかと思います。ディーン（・フジオカ）さんと瀧内（公美）さんお二人の空気もとても柔らかく、のびのびと演じることができました。

・視聴者へメッセージ自分にとってリンクする部分が多い役でもあり、自然と感情が動く部分が多くありました。武藤という人物の心の機微を少しでも感じ取ってもらえたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）