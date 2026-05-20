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「イラン崩壊やミサイル枯渇は嘘」宇山卓栄が西側メディアをバッサリ。これがイスラエルとの戦力差の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

評論家の宇山卓栄氏が自身のYouTubeチャンネルで「【速報】サウジ皇太子がトランプ大統領に激怒したワケ【中東情勢解説】」を公開した。動画では、イランとイスラエルの圧倒的な戦力差に触れつつ、西側メディアが報じる中東情勢のニュースは世論誘導を目的としたフェイクであると厳しく指摘している。



動画の序盤、宇山氏はイランとイスラエルの戦力差について言及。「圧倒的にイランの戦力差の方が上です」と断言し、イランには「ミサイルシティ」と呼ばれる地下の巨大施設に数万発のミサイルが温存されていると解説した。一方で、アメリカのシンクタンクの報告などを交えつつ、現地に展開するアメリカ軍やイスラエルの迎撃ミサイルシステム「アイアンドーム」は枯渇気味であると指摘。西側メディアで報じられる「イランの体制が崩壊する」「ミサイルが弾切れになる」といった情報は事実ではないと主張した。



さらに、サウジのムハンマド皇太子がトランプ大統領に激怒しているという報道の裏側に触れた。アメリカが主導する「プロジェクト・フリーダム」構想のもと、UAEやサウジアラビアがイランと対立してアメリカ側につくという見方に対し、「そんな風にはなりませんよ」と一蹴。UAEを構成するドバイがイランのダーティーマネーをごっそりと引き受けるなど、両国が経済的に密接に結びついている実態を挙げ、UAEがイランと全面対決することはあり得ないと説明した。



こうした背景から、宇山氏は欧米のメディアが「自分たちの有利なように世論を誘導して流す」と語り、意図的な情報を鵜呑みにする一部の風潮にも苦言を呈した。情報をそのまま引き写すだけの報道姿勢を厳しく批判し、最後には「実態を見ながらですね、今何が起こっているのかという視点が私は絶対に必要だ」と締めくくった。表面的なニュースに惑わされず、現地の複雑な関係性を冷静に見極めるよう視聴者に強く求めている。