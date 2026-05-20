保護犬の感動的なエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万1000回再生を突破し、「マジで尊い」「いい父ちゃん」「幸せになるんだよ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬を飼うのだけはダメ』と大反対していた父→保護犬を抱っこした瞬間に…『素敵すぎる展開』】

元野犬のわんこを家族に

TikTokアカウント「619_619_dog」の投稿主さんは、ろいくちゃんというわんこと暮らしています。今回は、ろいくちゃんとの出会いのエピソードを紹介しました。

ろいくちゃんは、もともと野犬として暮らしていたそう。レスキューされた後、一度は保健所へ入り、その後保護団体を経て投稿主さん家族のもとへやって来たそうです。

そんなろいくちゃんを迎えるにあたり、実はお父さんは犬を飼うことに反対していたのだとか。普段はとても優しいお父さんですが、「本当に飼えるのか」と不安もあったのかもしれません。しかし、譲渡会でろいくちゃんを実際に抱っこした瞬間、その気持ちは大きく変わったそうです。

抱っこした瞬間メロメロに♪

ろいくちゃんを腕に抱き上げたお父さんは、そのまま愛おしそうにギュッ。すると、自然と満面の笑顔になったのだとか。まるで「こんなに可愛いなんて聞いてない…！」と言いたげな表情だったそうです。

最初の頃のろいくちゃんは、新しい家や家族に少し警戒していたものの、家族みんなの愛情に支えられ、今ではすっかりわんぱくな甘えん坊に成長。毎日元気いっぱいに過ごしながら、家族全員を笑顔にしているそうです。反対していたはずのお父さんまで虜にしてしまったろいくちゃん。その愛され力にホッコリするワンシーンなのでした♡

この投稿には「とってもとっても可愛いです」「素敵な方達に出会えて幸せですね」「一緒に楽しい人生を！」などの温かなコメントが寄せられています。

毎朝の幸せルーティン

そんなろいくちゃんは、息子さんともすっかり大の仲良しに。毎朝、息子さんがご飯を食べる時間になると、そっと隣に寄り添うのが日課になっているそうです。美味しそうな匂いにつられて、つい「ちょっと欲しいな…」という顔をしてしまうこともあるのだとか。

もちろん最後は、頑張ったご褒美におやつをもらってニッコリ満面の笑顔。たくさんの愛情に囲まれながら、毎日幸せいっぱいに暮らしているろいくちゃんなのでした。

ろいくちゃんの日常はTikTokアカウント「619_619_dog」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「619_619_dog」さま

執筆：小泉あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。