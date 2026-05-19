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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【モニター用のイヤホンとは？？】解説｜インイヤーモニター（IEM）の解説」を公開した。動画では、アーティストのライブ映像などで見かける「インイヤーモニター（通称：イヤモニ）」の特徴と、一般ユーザーにも普及している理由について解説している。



イヤモニは元々プロフェッショナル専用の機材だったが、そのスタイリッシュな見た目や遮音性の高さから、現在では一般のオーディオファンにも愛される存在となっている。動画内では、イヤモニに求められる3つの重要な特徴が挙げられた。



1つ目の特徴は「高い遮音性」である。ライブ時には他の楽器や歓声の中から自分の声や演奏を聞き取る必要があるため、外部の音を極力遮断し、イヤホンからの音のみを聞けるように設計されている。



2つ目は「装着性の良さ」だ。激しいステージングでも落下しないよう、ケーブルを耳の後ろにかける「SHURE掛け」と呼ばれる独自の装着方法が多く採用されている。この工夫により、ケーブルが衣服に触れて発生するタッチノイズも防ぐことができるという。



3つ目の特徴は「フラットな音質と高い分離感」である。特定の音域を強調させないフラットな音質でありながら、あらゆる楽器のパートを分離して聞き取れるよう設計されている。鍋ログ氏は、この分離感の高さから「環境音から足音を聞き取る必要のあるFPSゲームでも好まれる傾向がある」と独自の視点を示した。



さらに動画後半では、1万円台のエントリークラスから定番のイヤモニ3機種をピックアップ。「SENNHEISER IE 100 PRO」については「イヤモニにありがちな平面的で退屈な音とは一線を画す」と高く評価した。また、装着方法の呼称の元になりFPSゲーマーからの知名度も高い「SHURE SE215」や、「戦闘機のような独特なデザイン」が特徴の「Acoustune RS ONE」など、それぞれの強みを丁寧に解説した。



「イヤモニはプロだけでなく一般ユーザーでも愛用者が多い」と鍋ログ氏が語るように、音楽制作からゲームまで幅広い用途で活躍するアイテムである。音楽の聴き方やゲームのプレイ環境を一段引き上げる、魅力的な選択肢と言えるだろう。